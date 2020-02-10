2020-02-10T08:00:16+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 10 февраля в городе ожидается морозной ясный день

По сообщениям синоптиков, в ДНР понедельник, 10 февраля весь день в городе солнечно и морозно. Без осадков
Ольга ГОРДО
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Мороз и солнце в Донецке. Фото: Евгения КарпачеваМороз и солнце в Донецке. Фото: Евгения Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 10 февраля ожидается мороз до минус шести градусов.

- На протяжении всего дня будет солнечно. Без осадков. Столбики термометров опустятся до отметки -6. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:44, закат – 17:44, долгота дня 9 часов 58 минут.

По народному календарю 10 февраля почитается память преподобного Ефрема Сирина. В народе этот день называли Ефрем Ветродуй. Люди боялись ветра 10 февраля, поскольку он предвещал сырое, холодное лето. Поэтому и говорили: «Не к добру летнему Ефремов ветер». Еще до нас дошли наблюдения за снегом: если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то и на земле не растает.

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В прошлом году все восхищались подснежниками в феврале, в этом – январскими никого не удивишь. Ну, а чего восхищаться, когда их в каждом дворе выросло, возле Донбасс Арены, на бульварах, да везде! Более того, повылазили грибы! А пейзаж за городом, где в это время года должно быть белым-бело, выглядит как апрельские зарисовки – зеленые поля, сухая дорога, яркое солнце, синее небо. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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