2020-02-09T21:04:16+03:00
Общество

В Ясиноватой 18 февраля пройдет день донора

Об этом сообщили в учреждении здравоохранения
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Ясиноватой 18 февраля пройдет день донора. Фото: admrussa.ruВ Ясиноватой 18 февраля пройдет день донора. Фото: admrussa.ru
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18 февраля в Ясиноватой пройдет день донора.

- Желающим сдать кровь необходимо явиться с 8.00 до 11.00 в кабинет № 16 (2 этаж) с паспортом и желательно с амбулаторной картой (прописка города Ясиноватая и Ясиноватского района), - сообщили в Ясиноватской центральной районной больнице.

Также необходимо иметь справки от нарколога, дерматолога и санврача об эпидемическом окружении по месту прописки.

Перед сдачей крови легкий завтрак (сваренная на воде каша, сухое печенье), нельзя жирное, острое, жареное и копченое. Накануне пить больше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков.

Перед сдачей крови предоставят чай и печенье, а после - выдадут справку на работу на два дня отдыха по среднему заработку (1-й - в день кроводачи, 2-й - день по выбору донора).

Адрес Ясиноватской ЦРБ: улица 8 Марта,1а.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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