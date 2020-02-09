ВСУ обстреляли школу в Золотом-5

9 Февр. 2020 2020-02-09T19:59:14+03:00

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Украинские вооруженные формирования продолжают стрелять по населенному пункту Золотое-5 несмотря на прошедшее на этом участке линии разграничения разведения сил и средств.

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что 9 февраля 2020 года киевские силовики обстреляли район школы в Золотом-5.

Этот обстрел был зафиксирован наблюдателями Международной мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Наблюдатели спецмиссии сообщают об обстреле населенного пункта Золотое-5 украинскими боевиками, зафиксировав 70 взрывов и 115 очередей из стрелкового оружия по району, где расположена действующая общеобразовательная школа, что подчеркивает особый цинизм украинских карателей, - сказал офицер пресс-службы оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU