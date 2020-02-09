2020-02-09T19:59:14+03:00
Политика

ВСУ обстреляли школу в Золотом-5

ОБСЕ фиксируют нарушения украинской стороны
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

Украинские вооруженные формирования продолжают стрелять по населенному пункту Золотое-5 несмотря на прошедшее на этом участке линии разграничения разведения сил и средств.

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что 9 февраля 2020 года киевские силовики обстреляли район школы в Золотом-5.

Этот обстрел был зафиксирован наблюдателями Международной мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Наблюдатели спецмиссии сообщают об обстреле населенного пункта Золотое-5 украинскими боевиками, зафиксировав 70 взрывов и 115 очередей из стрелкового оружия по району, где расположена действующая общеобразовательная школа, что подчеркивает особый цинизм украинских карателей, - сказал офицер пресс-службы оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР про обмен пленными: Мы подождём, пока украинская сторона сделает первый шаг, и мы всегда зеркально на него ответим

Дарья Морозова отметила, что обмен удерживаемыми лицами между Республикой и Украиной завершится после полной процессуальной чистки (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Его могли бы спасти, но увы…»: В одном из донецких ставков от холода погиб пес
В Мариуполе режут на металл пассажирские вагоны
В Ясиноватой 18 февраля пройдет день донора
Спортсмены из России приехали в Донецк для участия в Республиканском турнире по дзюдо
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5
Фото собак, ждущих «зеленый свет» на пешеходном переходе, набирает популярность в соцсетях
ВСУ разместили вооружение у жилых домов Кряковки, Новотошковского и Попасной
Омбудсмен ДНР про обмен пленными: Мы подождём, пока украинская сторона сделает первый шаг, и мы всегда зеркально на него ответим
На встрече в Италии Владимир Зеленский настаивал на закрытии представительств ДНР и ЛНР
Военнослужащий ЛНР: У украинской армии ежегодное февральское обострение
«Весело до первого торможения машины»: Донецкие подростки нашли для себя опасное развлечение
В Донецке радуются наконец-то наступившей зиме
НМ ЛНР: Ситуация в Золотом-5 существенно обострилась
В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточен поселок
В 93-й бригаде украинской армии украли 13 тонн топлива