2020-02-09T23:10:42+03:00
Политика

Украина готовит провокации в преддверии встречи в Минске: к линии соприкосновения прибыли французские журналисты

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: archive.vsr.mil.byФото: archive.vsr.mil.by
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Традиционно в преддверии переговоров в Минске Киев готовит провокации на линии соприкосновения в Донбассе. Для съемки постановочных репортажей, чтобы дискредитировать Народную милицию ЛНР – Украина приглашает иностранных журналистов.

Следующая встреча в Минске состоится 12 февраля. Офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что на линию соприкосновения в Донбассе прибыла группа журналистов незалежной и информационного агентства из Франции «Ouest-France».

- Факты обстрелов территории Республики украинскими боевиками фиксируются представителями миссии ОБСЕ, а также негативно воспринимается международной общественностью, - говорит он. - С целью недопущения дискредитации ВСУ в преддверии заседания Контактной группы в Минске командующий «ООС» Владимир Кравченко поставил задачу: подготовить видеорепортажи об обстрелах позиций 93-й механизированной бригады со стороны Народной милиции ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Украина готовит провокации в преддверии встречи в Минске: к линии соприкосновения прибыли французские журналисты
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