2020-02-09T18:21:55+03:00
Политика

ВСУ разместили вооружение у жилых домов Кряковки, Новотошковского и Попасной

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.comФото: sharknews.com
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Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение рядом с жилыми кварталами в Донбассе. Источники Управления Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о новых местах размещения техники.

- Один бронетранспортер из состава 93-й отдельной механизированной бригады ВФУ размещен в огороде частного домовладения в населенном пункте Кряковка, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Эта же бригада разместила вооружение и в Новотошковском – тоже около жилых домов.

- В зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в частном секторе населенного пункта Попасная зафиксировано два бронетранспортера, замаскированных во дворе мирных жителей, - сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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