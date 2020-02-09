Омбудсмен ДНР про обмен пленными: Мы подождём, пока украинская сторона сделает первый шаг, и мы всегда зеркально на него ответим

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:58:15+03:00

Обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной в декабре 2019 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Дарья Морозова отметила, что обмен удерживаемыми лицами между Республикой и Украиной завершится после полной процессуальной чистки

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной завершится после полной процессуальной чистки.

Дарья Васильевна отметила, что представители ДНР всегда дипломатичны и открыты.

- Мы подождём, пока украинская сторона сделает первый шаг, и мы всегда зеркально на него ответим. Начнут подтверждать людей — пожалуйста, мы всегда открыты, мы готовы к данному процессу. Не начнут, значит, опять они будут затягивать данный механизм, данный процесс, - сказала омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика отказалась от проведения обмена пленными по формуле «всех на всех» до окончания вооруженного конфликта в Донбассе. Такое решение обусловлено новыми задержаниями в Украине, с помощью которых незалежная формирует «обменный фонд».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы исполнить мечту дончанки, Леонид Якубович впервые нарушил правила «Поле чудес»

В капитал-шоу на «Первом канале» приняла участие учитель из Донецка Нина Педченко (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU