Омбудсмен ДНР про обмен пленными: Мы подождём, пока украинская сторона сделает первый шаг, и мы всегда зеркально на него ответим
Уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной завершится после полной процессуальной чистки.
Дарья Васильевна отметила, что представители ДНР всегда дипломатичны и открыты.
- Мы подождём, пока украинская сторона сделает первый шаг, и мы всегда зеркально на него ответим. Начнут подтверждать людей — пожалуйста, мы всегда открыты, мы готовы к данному процессу. Не начнут, значит, опять они будут затягивать данный механизм, данный процесс, - сказала омбудсмен.
Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика отказалась от проведения обмена пленными по формуле «всех на всех» до окончания вооруженного конфликта в Донбассе. Такое решение обусловлено новыми задержаниями в Украине, с помощью которых незалежная формирует «обменный фонд».
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ИСТОЧНИК KP.RU