Спортсмены из России приехали в Донецк для участия в Республиканском турнире по дзюдо

9 Февр. 2020 2020-02-09T20:25:39+03:00

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Дзюдоисты из Ульяновской области решили попробовать свои силы на донецкой арене. В Республику спортсмены приехали, чтобы посостязаться наравне с местными дзюдоистами. Площадкой для этого зрелища будет юбилейный турнир за призы участника Олимпийских игр Валентина Руслякова. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Русского центра.

— Спортсмены из Ульяновской области сегодня примут участие в пятом Республиканском турнире по дзюдо на призы Валентина Руслякова. В состязаниях примут участие спортсмены разных весовых категорий и возрастов. Соревнования состоятся на базе РСК «Олимпийский» в Донецке, — говорится в сообщении.

Добавим, что Валентин Русляков, чьим именем назвали турнир, оставил след в истории спорта. Он заслужил звание мастера спорта международного класса и участвовал в 27 Олимпийских играх. Именной турнир в его честь в Республике стал уже традицией. Впервые его провели еще в 2015 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU