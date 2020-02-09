В Мариуполе режут на металл пассажирские вагоны

9 Февр. 2020 2020-02-09T22:18:04+03:00

Уже утилизировали почти шесть вагонов

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На отстойнике вагонов «Укрзализныци» начали резать на металлолом пассажирские вагоны. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Вагоны находятся прямо у моря и по ним прогуливаются местные жители, что опасно. Например, в одном из них был пожар.

- К примеру, можно забраться в вагон-ресторан и посмотреть на море сквозь разбитое окно. Прогулка по разрушенным вагонам создает тревожную и таинственную атмосферу, особенно вечером: по салону гуляет ветер, по полу разбросаны стекло и конструкции сидений, а с потолка свисают провода, - говорится в сообщении.

Резать на металл уже начали шесть вагонов – уже вырезана обивка и некоторые элементы вагона.

Всего же на Мариупольском отстойнике больше 20 пассажирских вагонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU