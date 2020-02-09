«Весело до первого торможения машины»: Донецкие подростки нашли для себя опасное развлечение

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:55:02+03:00

У молодых людей становится популярным развлечение кататься на ледянках по снегу. Вот только для ускорения они привязывают дощечку за веревку к автомобилю [видео]

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В центре Донецка на Донбасс Арене расположился небольшой горнолыжный курорт. Спуски к стадиону самые разные. Есть и плавные, чтобы на них могли покататься дети, и достаточно крутые даже для сноубордистов. А пока половина города находится там, подростки из отдаленных районов придумали себе другое развлечение, более опасное для жизни и здоровья.

В соцсетях завирусилось видео, где молодые люди вечером катаются на пластмассовых досках по дороге. А для ускорения привязывают ледянку веревкой к автомобилю. Но не все разделяют восторг ребят на видео.

— Очень весело по прямой ездить. До первого торможения машины. А когда она поворачивает вбок, то санки неконтролируемо летят следом. Так можно своего же пассажира переехать, — пишет Кристина.

— Ни за что не разрешила бы своему ребенку так развлекаться, — подключилась к обсуждению Ника.

— Детям опасно! У нас у соседей одного ребенка в том году покатали так до черепно-мозговой, — рассказала Инна.

Но среди дончан есть и те, что не против такого экстремального отдыха.

— Вот раньше на деревья лазили, по гаражам бегали, а на санках с горки «паровозиком» катались – и все было хорошо, — говорит дончанин Дмитрий.

И вот он главный аргумент другой стороны. Однако для всех ли такие развлечения заканчивались только весельем?!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/759676" frameborder="0"></iframe> Донецкий подростки нашли для себя опасное развлечение. Видео: инстаграм_andreevich_.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU