2020-02-09T12:09:47+03:00
Политика

НМ ЛНР: Ситуация в Золотом-5 существенно обострилась

Обстрелы продолжаются несмотря на разведение сил и средств
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ используют артиллерию. Фото: sud.uaВСУ используют артиллерию. Фото: sud.ua
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Обстановка на линии соприкосновения в населенном пункте Золотое-5, что в Луганской Народной Республике, существенно обострилась. На протяжении нескольких дней солдаты вооруженных формирований Украины ведут обстрелы.

Нестабильная обстановка в Золотом-5 сохраняется несмотря на то, что осенью 2019 года на этом участке линии соприкосновения состоялся процесс разведения сил и средств.

- Украинские вооруженные формирования, невзирая на то, что поблизости находится участок разведения, а в поселке живут мирные жители, продолжают ведение огня в сторону поселка, - сказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что вооруженные формирования Украины стреляют не только из минометов и стрелкового оружие, а и из артиллерии.

- Делают это они, не стесняясь ни патрулей миссии ОБСЕ, ни наблюдательных групп представительства ЛНР в СЦКК, - подчеркнул Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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