2020-02-09T10:16:13+03:00
Политика

В 93-й бригаде украинской армии украли 13 тонн топлива

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

Махинации с оснащением в вооруженных формированиях Украины не прекращаются. Командиры армии незалежной то и дело пытаются урвать себе кусок, заработать на войне хотят и рядовые солдаты. Так, на днях, во время пожара в блиндаже – выгорело некоторое вооружение и документации. Однако командир не растерялся и списал на пожар еще и форму со спальниками.

Об очередном факте воровства и махинаций сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики. Офицер пресс-службы Иван Филипоненко рассказал о хищении украинскими командирами горюче-смазочных материалов.

- Должностными лицами 93-й механизированной бригады ВСУ с начала текущего года продано пять тонн бензина и восемь тонн дизтоплива, которые впоследствии были списаны как использованные при эксплуатации техники, фактически находящейся в неисправном состоянии, - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке новая напасть – сосульки и снег на крышах

МЧС ДНР предупредило жителей города об опасности падающих сосулек и схода снега с крыш домов (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке радуются наконец-то наступившей зиме
НМ ЛНР: Ситуация в Золотом-5 существенно обострилась
В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточен поселок
В 93-й бригаде украинской армии украли 13 тонн топлива
Погода в Донецке на день: 9 февраля в городе ожидается морозной ясный день
Комбриг ВСУ списал на пожар украденные форму и спальники
В Донецке новая напасть – сосульки и снег на крышах
Украина нанесла по Горловке массированный минометный удар
Трасса на Успенку открыта
Под Воронежем пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли трое граждан ЛНР
Какие трассы в ДНР остаются закрытыми
Украина создаст в Донбассе две военные базы НАТО
Где в ДНР выпало больше всего снега?
Пострадавшие в страшной аварии под Новоазовском крымчане добрались домой
Украина обстреляла беспилотник и патруль ОБСЕ вблизи Золотого-4
В ЛНР сбили беспилотник, который корректировал огонь по Золотому-5
В ЛНР открыли четыре пункта обогрева
Погода в Луганске на день: 8 февраля в Республике ожидается мороз до -20
Погода в Донецке на день: 8 февраля снегопад прекратится
Леонид Якубович: При слове «Донецк» у всех ёкает сердце - мы переживаем за вас
«Родился в рубашке»: В сети появилось видео чудесного спасения мужчины от падающего дерева
Украинский полковник украл 8 тонн гуманитарной помощи у обездоленных жителей Донбасса
Денис Пушилин временно приостановил комендантский час в ДНР для отдельной категории транспорта
Налоговик ЛНР получила от коммерсанта взятку в 150 тысяч рублей за покровительство