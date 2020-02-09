В 93-й бригаде украинской армии украли 13 тонн топлива

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:16:13+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Махинации с оснащением в вооруженных формированиях Украины не прекращаются. Командиры армии незалежной то и дело пытаются урвать себе кусок, заработать на войне хотят и рядовые солдаты. Так, на днях, во время пожара в блиндаже – выгорело некоторое вооружение и документации. Однако командир не растерялся и списал на пожар еще и форму со спальниками.

Об очередном факте воровства и махинаций сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики. Офицер пресс-службы Иван Филипоненко рассказал о хищении украинскими командирами горюче-смазочных материалов.

- Должностными лицами 93-й механизированной бригады ВСУ с начала текущего года продано пять тонн бензина и восемь тонн дизтоплива, которые впоследствии были списаны как использованные при эксплуатации техники, фактически находящейся в неисправном состоянии, - сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU