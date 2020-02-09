2020-02-09T09:20:35+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 9 февраля в городе ожидается морозной ясный день

По сообщениям синоптиков, в ДНР воскресенье, 9 февраля весь день в городе солнечно и морозно. Без осадков
Ольга ГОРДО
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Санки все-таки пригодились в этом году. Фото: Евгения КарпачеваСанки все-таки пригодились в этом году. Фото: Евгения Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 9 февраля ожидается мороз до минус девяти градусов.

- На протяжении всего дня будет солнечно. Без осадков. Столбики термометров опустятся до отметки -9. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:46, закат – 17:40, долгота дня 9 часов 54 минуты.

По народному календарю 9 февраля отмечается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста из г.орода Коман в город Константинополь. Несмотря на то, что этот месяц считается самым холодным, в этот день случались оттепели. Но были они непродолжительными. Поэтому в народе говорили: «Февральская оттепель ничего не стоит». В этот день наши предки наблюдали за облаками: если облака идут против ветра — к снегу. На снегопад также указывал дым из трубы: если он стелился по земле без ветра, следовало ожидать снега.

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В прошлом году все восхищались подснежниками в феврале, в этом – январскими никого не удивишь. Ну, а чего восхищаться, когда их в каждом дворе выросло, возле Донбасс Арены, на бульварах, да везде! Более того, повылазили грибы! А пейзаж за городом, где в это время года должно быть белым-бело, выглядит как апрельские зарисовки – зеленые поля, сухая дорога, яркое солнце, синее небо. В прошлом году все восхищались подснежниками в феврале, в этом – январскими никого не удивишь. Ну, а чего восхищаться, когда их в каждом дворе выросло, возле Донбасс Арены, на бульварах, да везде! Более того, повылазили грибы! А пейзаж за городом, где в это время года должно быть белым-бело, выглядит как апрельские зарисовки – зеленые поля, сухая дорога, яркое солнце, синее небо (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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