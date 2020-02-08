Комбриг ВСУ списал на пожар украденные форму и спальники

8 Февр. 2020 2020-02-08T21:59:32+03:00

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Неизвестно, что делали бы командиры ВСУ, не будь на свете пожаров. Сколько сгоревших оружейных складов, на которых «все украдено до нас», позволили избежать тюремных сроков украинским командирам!

И вот очередная история из «наисильнейшей армии Европы» - как украсть, продать и не попасться. Недавно в одном блиндажей воинов света, случился пожар. Возгорание произошло из-за нарушения техники пожарной безопасности в одной из бригад в зоне "операции объединенных сил". Пожар случился как нельзя к стати – под это дело командир списал все украденное. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что "противник продолжает нести небоевые потери", причем, "в последнее время наибольшее количество таких потерь происходит из-за несоблюдения требований пожарной безопасности личным составом подразделений ВСУ в зоне "ООС".

- Так, пятого февраля при использовании нештатных средств обогрева произошло возгорание блиндажа одного из подразделений семьдесят второй бригады, вследствие чего старший солдат Старовенко получил ожоги средней степени тяжести. Кроме того, в ходе проведения разбирательства выяснилось, что помимо трех автоматов АК-74, двух биноклей Grumman 7х28 и прибора ночного видения AN/PVS14 американского производства пожаром уничтожена документация, рабочая карта командира роты и схема минных полей, - проинформировал Филипоненко.

- Воспользовавшись ситуацией, командир бригады полковник Артем Богомолов дал указания своему заместителю по тыловому обеспечению списать на данный пожар материальное имущество, которое ранее было расхищено и продано местному населению. В перечень списанного имущества также вошли двадцать комплектов зимней формы одежды, пятнадцать спальных мешков, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU