2020-02-08T21:33:44+03:00
Общество

В Донецке новая напасть – сосульки и снег на крышах

МЧС ДНР предупредило жителей города об опасности падающих сосулек и схода снега с крыш домов
Ольга ГОРДО
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Осторожно! Сосульки!Осторожно! Сосульки!Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Не успел стихнуть снегопад и только расчистили дороги, как в Республике образовалась новая опасность – сосульки и сход снега с крыш. Не терять бдительность дончан призвало министерство по чрезвычайным ситуациям.

- В связи со сложившимися погодными условиями на территории Донецкой Народной Республики возникла угроза травмирования граждан падающими с крыш сосульками и наледи. В целях безопасности граждан, во избежание несчастных случаев МЧС ДНР напоминает жителям о мерах безопасности при сходе сосулек и снега с крыш домов:

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Техника по районам распределена равномерно. Может, немного больше в центральных районах, потому что здесь больше транспортных развязок. Выбираем не микрорайон, а расчистку магистралей. В первую очередь надо, чтобы пошел общественный транспорт и люди смогли добраться на учебу, работу и потом домой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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