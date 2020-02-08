В Донецке новая напасть – сосульки и снег на крышах

8 Февр. 2020 2020-02-08T21:33:44+03:00

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Не успел стихнуть снегопад и только расчистили дороги, как в Республике образовалась новая опасность – сосульки и сход снега с крыш. Не терять бдительность дончан призвало министерство по чрезвычайным ситуациям.

- В связи со сложившимися погодными условиями на территории Донецкой Народной Республики возникла угроза травмирования граждан падающими с крыш сосульками и наледи. В целях безопасности граждан, во избежание несчастных случаев МЧС ДНР напоминает жителям о мерах безопасности при сходе сосулек и снега с крыш домов:

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Техника по районам распределена равномерно. Может, немного больше в центральных районах, потому что здесь больше транспортных развязок. Выбираем не микрорайон, а расчистку магистралей. В первую очередь надо, чтобы пошел общественный транспорт и люди смогли добраться на учебу, работу и потом домой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU