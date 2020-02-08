Украина нанесла по Горловке массированный минометный удар

8 Февр. 2020 2020-02-08T19:52:41+03:00

В очередной раз досталось поселку шахты 6\7, что на окраине Горловки

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В последнее время Украина увеличивает интенсивность и количество обстрелов. Так, в очередной раз киевские боевики сегодня вечером подвергли массированному минометному обстрелу поселок шахты 6/7, что на северо-западе Горловки. По жилому поселку армия Киева выпустила пятнадцать мин калибром восемьдесят два миллиметра Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в шесть часов вечера зафиксирован обстрел со стороны украинских боевиков по поселку шахты 6/7. Выпущено пятнадцать мин калибром восемьдесят два миллиметра , – сказано в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Накануне обстрелам со стороны Украины подверглись районы поселков шахты «Трудовская», Старомихайловка (донецкое направление); окрестности село Саханка (мариупольское направление).

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ИСТОЧНИК KP.RU