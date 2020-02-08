2020-02-08T19:52:41+03:00
Политика

Украина нанесла по Горловке массированный минометный удар

В очередной раз досталось поселку шахты 6\7, что на окраине Горловки
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Украина нанесла массированный минометный удар по Горловке. Фото: http://gorlovka-news.su/Украина нанесла массированный минометный удар по Горловке. Фото: http://gorlovka-news.su/
Изменить размер текста:

В последнее время Украина увеличивает интенсивность и количество обстрелов. Так, в очередной раз киевские боевики сегодня вечером подвергли массированному минометному обстрелу поселок шахты 6/7, что на северо-западе Горловки. По жилому поселку армия Киева выпустила пятнадцать мин калибром восемьдесят два миллиметра Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в шесть часов вечера зафиксирован обстрел со стороны украинских боевиков по поселку шахты 6/7. Выпущено пятнадцать мин калибром восемьдесят два миллиметра , – сказано в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Накануне обстрелам со стороны Украины подверглись районы поселков шахты «Трудовская», Старомихайловка (донецкое направление); окрестности село Саханка (мариупольское направление).

Читайте также

Возложить цветы к могиле Героя пришли сотни людей: В Донецке почтили память Гиви в третью годовщину его гибели

Он брался за самые трудные задания, и, казалось, наперед знал, как поступит противник. За все это его панически боялись враги. Гиви всей душой верил в Донбасс и делал все возможное и невозможное, чтобы Республика выстояла. Вечная память погибшему Герою (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комбриг ВСУ списал на пожар украденные форму и спальники
В Донецке новая напасть – сосульки и снег на крышах
Украина нанесла по Горловке массированный минометный удар
Трасса на Успенку открыта
Под Воронежем пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли трое граждан ЛНР
Какие трассы в ДНР остаются закрытыми
Украина создаст в Донбассе две военные базы НАТО
Где в ДНР выпало больше всего снега?
Пострадавшие в страшной аварии под Новоазовском крымчане добрались домой
Украина обстреляла беспилотник и патруль ОБСЕ вблизи Золотого-4
В ЛНР сбили беспилотник, который корректировал огонь по Золотому-5
В ЛНР открыли четыре пункта обогрева
Погода в Луганске на день: 8 февраля в Республике ожидается мороз до -20
Погода в Донецке на день: 8 февраля снегопад прекратится
Леонид Якубович: При слове «Донецк» у всех ёкает сердце - мы переживаем за вас
«Родился в рубашке»: В сети появилось видео чудесного спасения мужчины от падающего дерева
Украинский полковник украл 8 тонн гуманитарной помощи у обездоленных жителей Донбасса
Денис Пушилин временно приостановил комендантский час в ДНР для отдельной категории транспорта
Налоговик ЛНР получила от коммерсанта взятку в 150 тысяч рублей за покровительство