2020-02-08T17:54:17+03:00
Общество

Трасса на Успенку открыта

Дороги на Успенку и Новоазовск полностью расчищены и открыты для движения всех видов транспорта
Ольга ГОРДО
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Дороги и трассы ДНР почти полностью расчищены. Фото: dnmchs.ruДороги и трассы ДНР почти полностью расчищены. Фото: dnmchs.ru
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Прекратившийся снегопад ускорил работу коммунальных и спасательных служб. В результате восьмого февраля, закрытые для движения или с объявленными ограничениями для движения трассы и дороги – открыты. В частности, от снежного наката и упавших на проезжую часть деревьев полностью расчищен участок автомобильной дороги Т-05-07. Движение всех видов транспортных средств по автодороге Донецк-Харцызск-Амвросиевка-КПП «Успенка» осуществляется в обычном режиме.

ГАИ ДНР еще раз напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения особенно зимой. Так же ГАИ сообщает, что несмотря на прекращение снегопада, опасность на дорогах сохраняется. И если вы попали в трудную ситуацию, или вам нужна помощь – звоните на горячую линию ГАИ ДНР: 071-303-45-08, 071-361-73-78.

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Техника по районам распределена равномерно. Может, немного больше в центральных районах, потому что здесь болье транспортных развязок. Выбираем не микрорайон, а расчистку магистралей. В первую очередь надо, чтобы пошел общественный транспорт и люди смогли добраться на учебу, работу и потом домой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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