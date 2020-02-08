Под Воронежем пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли трое граждан ЛНР

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:50:37+03:00

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Сегодня утром восьмого февраля в Верхнемамонском районе Воронежской области произошла страшная авария. На трассе столкнулись микроавтобус и грузовик. Как сообщает главное управление МВД Воронежской области, на шестьсот девяносто четвертом километре автодороги М-4 "Дон" водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузным автомобилем MAN. В результате ДТП водитель и двое пассажиров микроавтобуса - 31-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли, а пять пассажиров, мужчины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет, жители Луганска и 39-летний житель Калининграда, получили травмы. На месте работает следственно-оперативная группа.

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнование семьям погибших в аварии.

"На трассе М-4 в районе Воронежа в аварию попал автобус, погибли трое граждан ЛНР, пятеро пострадавших с травмами доставлены в медучреждения РФ, где им оказывается помощь. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в ДТП. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал Пасечник на своей странице в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU