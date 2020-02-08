2020-02-08T12:41:44+03:00
Общество

Какие трассы в ДНР остаются закрытыми

Большинство трасс открыто для движения автотранспорта
Ольга ГОРДО
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ГАИ ДНР призывает водителей быть внимательными на дорогах. Фото: https://mvddnr.ru/ГАИ ДНР призывает водителей быть внимательными на дорогах. Фото: https://mvddnr.ru/
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По состоянию на девять утра восьмого февраля движение автотранспорта по основным дорогам и магистральным улицам населенных пунктов восстановлено.

Однако, на некоторых участках дорог движение все еще осложнено из-за гололеда, снежного наката и нависших ветвей деревьев. Сегодня ночью температура воздуха понизилась с нуля градусов до двенадцать, что спровоцировало гололед.

В настоящее время все еще запрещено движение транспорта по автомобильной дороге Т-05-07 Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП «Успенка».

Движение автотранспорта в направлении сел: Культура, Вишневое, Каменка, Воровское, Широкое, Зерновое, Родниковое, Кипучая Криница в Старобешевском районе и села Дерсово в Тельмановском районе затруднено.

ГАИ МВД ДНР в очередной раз призывает водителей быть особенно внимательными при движении по гололеду и снежному накату, а также притормаживать у пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Также ГАИ просит водителей без крайней надобности не выезжать на дальние расстояния.

Если все-таки вы попали в сложную ситуацию, ДТП, или вам необходима экстренная помощь, звоните на горячую линию ГАИ МВД ДНР:

071-303-45-08,

071-361-73-78.

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То и дело появляются сообщение об ограничении движения транспорта Амвросиевка-Успенка, Седово-Новооазовск, где находятся международные пункты пропуска. Как нам объяснили в МЧС – ограничение – это не запрет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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