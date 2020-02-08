Пострадавшие в страшной аварии под Новоазовском крымчане добрались домой

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:34:30+03:00

На следующее утро после ДТП перевозчик предоставил для них автобус

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Крымчане, ехавшие в злополучном автобусе из Горловки в Севастополь, уже добрались домой. После обследования в Новоазовской ЦРБ утром следующего дня они отправились на родину на предоставленном перевозчиком автобусе.

- Крымчане сказали, что им нет смысла возвращаться в Донецк, - рассказала пассажиры, прибывшие вчера в больницы Донецка.

Возможно, в Крыму кто-то из попавших в ДТП обратится в больницу. У некоторых крымчан болела голова.

Напомним, что 2 человека погибли, еще 22 – пострадали в аварии с автобусом 6 февраля. Во время обильного снегопада он следовал по маршруту Горловка - Севастополь. Около 16.30 автобус перевернулся в кювет.

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ИСТОЧНИК KP.RU