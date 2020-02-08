Где в ДНР выпало больше всего снега?

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:52:17+03:00

Вот в какой снежной шапке оказался наш Джон Юз. Фото: Евгения Карпачева

В гидрометцентре МЧС ДНР рассказали, где выпало больше всего снега

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Третий снегопад за зиму 2019-2020 оказался самым мощным. Кажется, зима решила за два дня выдать Донбассу весь снег за три месяца. Снегопад наделал много бед в городе. Снег и мокрый снег шли почти двое суток не переставая. В итоге за два дня снегопада в Республике выпало семьдесят процентов нормы за февраль.

Несмотря на то, что снегу навалило по всей территории Республики, оказалось, что в каких-то районах снега выпало больше, а в каких-то меньше.

На первом месте по количеству выпавшего за два дня снега юг и юго-восток Республики – здесь выпало аж сто семьдесят процентов нормы за месяц!

На втором месте северо-западные районы, где количество выпавших осадков за те же два дня составило семьдесят процентов нормы.

На третьем месте Донецк. В столице ДНР снега выпало больше нормы на тридцать процентов.

Зато на юге Республике снег шел мокрый, за счет этого там минимальная высота снежного покрова – всего пять-десять сантиметров.

А вот рекордсмен по высоте снега Амвросиевский район – там толщина снежного покрова в среднем составляет полметра.

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Оно, конечно, прикольно, собирать пролески в январе, но мы же не в сказке «Двенадцать месяцев». Так-то все эти явления против законов природы. И ладно бы тепло так и держалось, а тут-то вдруг снег выпал и даже вроде как мороз по прогнозу. Что будет со всеми этими зацветшими подснежниками, вылезшими грибами, зелеными полями озимых? И если отсутствие подснежников по весне мы еще как-то переживем, то вот быть с грибами или, и того хуже, с озимыми? (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU