Украина обстреляла беспилотник и патруль ОБСЕ вблизи Золотого-4

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:10:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Киевские боевики обстреляли беспилотник и патруль ОБСЕ.

- Зафиксирован обстрел беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ со стороны позиций 72 омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ во время мониторинга ситуации вблизи населенного пункта Золотое-4, - сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР. - А также три взрыва в непосредственной близости от местоположения сотрудников миссии, после которых представители ОБСЕ немедленно покинули этот район

Все это подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ. Вот только местные жители, ставшие заложниками большой политики, так легко покинуть свои жилища не могут.

Ранее ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра обстреляли окраины Золотого-5 и позиции Народной милиции ЛНР. В результате массированного обстрела четыре защитника Республики погибли и четверо получили ранения различной степени тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Якубович: При слове «Донецк» у всех ёкает сердце - мы переживаем за вас

Жительница Донецка Нина Педченко приняла участие в капитал-шоу «Поле чудес» на «Первом канале» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU