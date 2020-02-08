В ЛНР сбили беспилотник, который корректировал огонь по Золотому-5

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:43:35+03:00

Военнослужащие ЛНР сбили беспилотник, с помощью которого ВСУ корректировали огонь по жилому поселку

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Несмотря на все договоренности, Украина продолжает обстрелы Республик. ВСУ старательно пытаются попасть именно по жилым домам. Наводиться по мирным поселкам, киевским боевикам помогают беспилотники. Именно такой летательный аппарат, с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по жилым домам поселка Золотое-5, был сбит нашими военными. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

- Киевские силовики из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра обстреляли окраины Золотого-5 и позиции Народной милиции ЛНР. В результате массированного обстрела четыре защитника Республики погибли и четверо получили ранения различной степени тяжести. В ходе обстрела подразделением ПВО Народной милиции был уничтожен беспилотный летательный аппарат противника, с помощью которого велась корректировка огня, - сообщил Осадчий.

- По данным нашей разведки, стали известны непосредственные исполнители данной провокации – командир второго дивизиона 44 отдельной артиллерийской бригады ВСУ подполковник Груз, а также артиллерийский расчет в составе: командир орудия Бунчук 1998 года рождения, старший наводчик Чабан и номер расчета Кучеренко, - проинформировал представитель Народной милиции ЛНР.

Осадчий также сообщил, что военнослужащие с начала года это уже пятый украинский беспилотник, сбитый военнослужащими ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU