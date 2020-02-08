2020-02-08T09:55:19+03:00
Общество

В ЛНР открыли четыре пункта обогрева

Пункты обогрева расположены в Свердловском районе Республики
Ольга ГОРДО
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Четыре пункта обогрева открыто в Свердловском районе ЛНР. Фото: http://dnmchs.ru/Четыре пункта обогрева открыто в Свердловском районе ЛНР. Фото: http://dnmchs.ru/
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По прогнозам синоптиков, сегодня в Республике прекратиться снегопад, но усилятся морозы. В связи с чем, администрация Свердловска открыла четыре пункта обогрева. Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды администрации.

- Чтобы обеспечить безопасность граждан в зимний период, предупреждения травмирования населения и случаев гибели населения от переохлаждения, глава Свердловска распорядился открыть в Свердловском районе Луганской Народной Республики четыре пункта обогрева. На данный момент пункты открыты и работают, - сообщили в администрации.

В администрации уточнили, что пункты обогрева работают по следующим адресам:

- Свердловск, улица Пирогова, 2, отделение оказаний неотложной медицинской помощи, расположенное на первом этаже здания хирургического корпуса – круглосуточно;

- поселок городского типа Бирюково, улица Ленина, 110, бирюковский поселковый дом культуры – с 8.00 до 17.00;

- поселок городского типа Бирюково, улица Ленина, 110, бирюковская амбулатория – с 8.00 до 17.00;

- Червонопартизанск, площадь Ленина, 5, управление по обеспечению жизнедеятельности Червонопартизанска – с 8.00 до 17.00.

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С целью недопущения переохлаждения и гибели населения в условиях понижения температуры наружного воздуха, администрацией города Донецка организованы стационарные пункты обогрева, — сообщают в пресс-службе администрации города Донецка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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