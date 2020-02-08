2020-02-08T08:51:01+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 8 февраля в Республике ожидается мороз до -20

Синоптики прогнозируют 8 февраля в ЛНР от 20 до 5 градусов мороза
Ольга ГОРДО
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Зима в Луганске. Фото: https://vk.com/lugansk_cityЗима в Луганске. Фото: https://vk.com/lugansk_city
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Температура воздуха в ЛНР 8 февраля будет колебаться от двадцати градусов мороза ночью до пяти градусов ниже нуля днем, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 седьмого февраля до 21.00 8 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, гололедные отложения, на дорогах гололедица, снежный накат, ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20 градусов мороза, днем минус 5-10 градусов, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов ниже нуля, днем – 6-8 градусов мороза.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 15-17 градусов ночью до 7-9 градусов днем.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 15-17 градусов ночью и 6-8 градусов выше нуля днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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