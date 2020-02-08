Погода в Донецке на день: 8 февраля снегопад прекратится
По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 8 февраля ожидается мороз до минус восьми градусов.
- На протяжении всего дня будет пасмурно. Снегопад наконец-то прекратился, больше осадков на сегодня не прогнозируется. Столбики термометров опустятся до отметки -8. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.
Восход солнца в Донецке в 07:47, закат – 17:38, долгота дня 9 часов 51 минуту.
По народному календарю 8 февраля почитается память преподобного Ксенофонта и супруги его Марии. В прежние времена предсказывать погоду нашим предкам помогали мыши: если на Ксенофонта они вылазят из-под снега, следует ждать оттепели. В старину в этот день опасались метели, поскольку она указывала на плохой урожай в будущем году: «Метель на дома — будут плохи корма».
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В прошлом году все восхищались подснежниками в феврале, в этом – январскими никого не удивишь. Ну, а чего восхищаться, когда их в каждом дворе выросло, возле Донбасс Арены, на бульварах, да везде! Более того, повылазили грибы! А пейзаж за городом, где в это время года должно быть белым-бело, выглядит как апрельские зарисовки – зеленые поля, сухая дорога, яркое солнце, синее небо (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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