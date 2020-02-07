Украинский полковник украл 8 тонн гуманитарной помощи для обездоленных жителей Донбасса

7 Февр. 2020 2020-02-07T22:29:04+03:00

Эдуард Басурин назвал Яворского военным преступником – а как еще можно охарактеризовать мародера. Фото: УНМ ДНР

Сотни людей из прифронтовой зоны не получили продукты питания и предметы первой необходимости

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Психология украинского военного построена так, что он постоянно думает: где и чего украсть? О воровстве, процветающем в ВСУ, только ленивый не писал и не говорил. Даже украинские СМИ не скрывают проблемы. Но полковник Владимир Яворский переплюнул всех. Он обокрал самых нищих. Жителей забытых Богом поселков вблизи передовой.

Для них волонтеры собрали 8 тонн гуманитарной помощи - продукты питания и предметы первой необходимости. Но руководитель группы военно-гражданского сотрудничества штаба операции объединенных сил (ООС) Яворский нашел иное применение грузу.

- По данным нашего источника в штабе ОТГ «Восток», на прошедшей неделе группой офицеров под командованием Яворского было похищено и вывезено на арендованный им склад в городе Константиновка более 8 тонн гуманитарного груза, который предназначался социально-незащищенным слоям населения, - сегодня рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.

Он назвал имена других «героев» этой операции: подполковник Фролов, майоры Демьянов, Митусов и Заяц.

- Благодаря им, в украинских СМИ появляются показушные картинки и видеосюжеты о передачи гуманитарной помощи, за которыми скрывается хищения, а также разочарование жителей на занятой вооруженными формированиями Украины территории Донбасса, - отметил Басурин.

Кстати, Эдуард Александрович вместе с другими офицерами Народной милиции ДНР без всякого пиара помогает обездоленным жителям Донбасса – пожилым людям и детям. Вот и на прошлой неделе военнослужащие УНМ совместно с международной волонтерской группой «Москва-Донбасс» помогли детскому саду «Барвинок» в Кутейниково. Они передали бытовые принадлежности, оргтехнику, мебель и игрушки.

Оба полковники - Басурин и Яворский, а между ними такая пропасть.

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ИСТОЧНИК KP.RU