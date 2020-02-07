2020-02-07T22:29:04+03:00
Политика

Украинский полковник украл 8 тонн гуманитарной помощи для обездоленных жителей Донбасса

Сотни людей из прифронтовой зоны не получили продукты питания и предметы первой необходимости
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Эдуард Басурин назвал Яворского военным преступником – а как еще можно охарактеризовать мародера. Фото: УНМ ДНРЭдуард Басурин назвал Яворского военным преступником – а как еще можно охарактеризовать мародера. Фото: УНМ ДНР
Изменить размер текста:

Психология украинского военного построена так, что он постоянно думает: где и чего украсть? О воровстве, процветающем в ВСУ, только ленивый не писал и не говорил. Даже украинские СМИ не скрывают проблемы. Но полковник Владимир Яворский переплюнул всех. Он обокрал самых нищих. Жителей забытых Богом поселков вблизи передовой.

Для них волонтеры собрали 8 тонн гуманитарной помощи - продукты питания и предметы первой необходимости. Но руководитель группы военно-гражданского сотрудничества штаба операции объединенных сил (ООС) Яворский нашел иное применение грузу.

- По данным нашего источника в штабе ОТГ «Восток», на прошедшей неделе группой офицеров под командованием Яворского было похищено и вывезено на арендованный им склад в городе Константиновка более 8 тонн гуманитарного груза, который предназначался социально-незащищенным слоям населения, - сегодня рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.

Он назвал имена других «героев» этой операции: подполковник Фролов, майоры Демьянов, Митусов и Заяц.

- Благодаря им, в украинских СМИ появляются показушные картинки и видеосюжеты о передачи гуманитарной помощи, за которыми скрывается хищения, а также разочарование жителей на занятой вооруженными формированиями Украины территории Донбасса, - отметил Басурин.

Кстати, Эдуард Александрович вместе с другими офицерами Народной милиции ДНР без всякого пиара помогает обездоленным жителям Донбасса – пожилым людям и детям. Вот и на прошлой неделе военнослужащие УНМ совместно с международной волонтерской группой «Москва-Донбасс» помогли детскому саду «Барвинок» в Кутейниково. Они передали бытовые принадлежности, оргтехнику, мебель и игрушки.

Оба полковники - Басурин и Яворский, а между ними такая пропасть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Донбассе борются с поборами на пунктах пропуска между Украиной и Республиками

Решением проблемы коррупции занялись с обеих сторон линии разграничения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинский полковник украл 8 тонн гуманитарной помощи для обездоленных жителей Донбасса
Денис Пушилин временно приостановил комендантский час в ДНР для отдельной категории транспорта
Налоговик ЛНР получила от коммерсанта взятку в 150 тысяч рублей за покровительство
Масленица в Донецке - 2020: В городе проведут большой фестиваль с бесплатными блинами и конкурсами
В Луганске продлили карантин в школах до 17 февраля
Нужны добровольцы для расчистки снега: Приюты для бездомных животных просят о помощи
«Собирал сведения об охране Леонида Пасечника»: Жителя Луганска приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену
Из-за снегопада перевозчики отменяют некоторые рейсы в Россию
«Вез 50 банковских карточек»: В Донбассе задержали посредника, который помогал жителям ЛНР получать украинские пенсии
Снегопад в Донецке: В центре и по окраинам города расставили пункты обогрева
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии возле Новоазовска
В ДНР стартовал онлайн-фотоконкурс «Был месяц май» с памятными подарками
Снегопад в Донецке: на каких дорогах в ДНР ограничен проезд
Снегопад в Донецке: Шахтеры пришли на помощь коммунальщикам в борьбе со стихией
Спасатели ДНР освободили из снежного плена 202 человека
Снегопады не мешали украинской армии обстреливать жителей ДНР
Снегопад собирает жертвы: в Донбассе три аварии вблизи пунктов пропуска - погибла 91-летняя женщина
Погода на день в Луганске: 7 февраля местами метель, сильный гололед и мороз до минус 11 градусов
Погода на день в Донецке: 7 февраля на смену снегопаду придут сильные морозы – до минус 12 градусов
Глава ДНР выразил соболезнования семьям погибших в аварии автобуса в Новоазовском районе
14 февраля в Луганске отметят 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
В перевернувшемся возле Новоазовска автобусе погибла беременная женщина
Глава ДНР Денис Пушилин объявил выговор министру транспорта