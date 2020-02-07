Денис Пушилин временно приостановил комендантский час в ДНР для отдельной категории транспорта

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:26:09+03:00

Ранее Денис Пушилин говорил, что с комендантским часом в Республике будут экспериментировать. Прежде чем его вообще убрать. Фото: censor.net.ua

Изменения приняты с целью разгрузки таможенных контрольно-пропускных пунктов и касаются лишь крупногабаритного транспорта

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В Республике снова временно приостановили действие комендантского часа. Делается это из-за ухудшения погодных условий.

Снегопад значительно усложняет работу таможенников на контрольно-пропускных пунктах. На границе скопилась огромная очередь из фур. И таможни просто не успевают обслужить все авто с грузами. Поэтому за то время, что отменили комчас, таможни будут продолжать работать. И в администрации Главы ДНР надеются, что это решение поможет уменьшить очереди.

— По решению Главы ДНР Дениса Пушилина, в связи с неблагоприятными погодными условиями с целью разгрузки таможенных контрольно-пропускных пунктов, по территории Донецкой Народной Республики для крупного габаритного транспорта с 7 февраля 2020 года будет временно приостановлен режим комендантского часа, — рассказали в администрации Главы.

Когда комендантский час снова начнет работать точно неизвестно. Вся надежда на погоду. Когда снегопад закончится и ситуация на дорогах станет безопасной, тогда и вернут комчас обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU