2020-02-07T20:10:28+03:00
Политика

Налоговик ЛНР получила от коммерсанта взятку в 150 тысяч рублей за покровительство

Сотрудница фискального ведомства пообещала предпринимателю, что не будет проводить проверку [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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После получения ревизорши взятки на ее руках защелкнулись наручники. Фото МВД ЛНРПосле получения ревизорши взятки на ее руках защелкнулись наручники. Фото МВД ЛНР
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В ЛНР сотрудники МВД задержали ревизора объединенной государственной налоговой инспекции (ОГНИ) Артемовского района Луганска. С поличным, при получении взятки. Причем с «некопеечной» суммой, как это часто бывает. Работница налоговой инспекции получила требуемые ею 150 тысяч рублей. Только деньги оказались мечеными. А на руки дамочки тут же надели «браслеты».

Помимо совсем уж неприличной для бедной ЛНР суммы взятки в этой истории выглядит не менее интересным, с кого и за что налоговик «слупила» такие деньги. Оказывается объектом вымогательства стал ФЛП. Кто не знает - физическое лицо-предприниматель. Ревизор пообещала ему не проводить налоговую проверку. И вообще в дальнейшем оказывать покровительство. Только вот размер «благодарности» оказался таким, что коммерсант предпочел обратиться за помощью в полицию и прокуратуру.

В Генеральной прокуратуре ЛНР рассказали, что теперь сотруднице налоговой инспекции «светит» наказание по статье 359 Уголовного кодекса ЛНР «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, с вымогательством взятки в крупном размере». Минимальное наказание по этой статье - штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки. То есть от 10 миллионов 500 тысяч до 13 миллионов 500 тысяч рублей. Также предусмотрено лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В Луганске задержали с поличным сотрудницу налоговой инспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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