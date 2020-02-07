В Луганске продлили карантин в школах до 17 февраля

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:06:44+03:00

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Школьники Луганска будут прогуливать занятия еще всю следующую неделю. Причем вполне официально. В столичной администрации приняли решение продлить карантин во всех учреждениях образования города до 17 февраля. В связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся.

До этого карантин во всех школах Луганска был введен на период с 4 по 10 февраля. И вот теперь детвора получила в свое распоряжение еще целую неделю. В сумме получается – вторые зимние каникулы. Пока неясно, как ученики будут наверстывать школьную программу. А сейчас они (кто не болеет) предпочитают резвиться на улице. Ведь в Луганск впервые в этом году пришла настоящая зима.

- И правильно сделали в исполкоме, - говорит мама пятиклассника Наталья Полозова. - Сейчас в пик заболевания дети проведут дома. Потом никто не будет в школе друг друга заражать. А программу нагонят. Сложнее, конечно, выпускникам 9-х и 11-х классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU