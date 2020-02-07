2020-02-07T19:53:44+03:00
Общество

Масленица в Донецке - 2020: В городе проведут большой фестиваль с бесплатными блинами и конкурсами

Масленица в Донецке - 2020 традиционно будет праздноваться в парке имени Щербакова
Екатерина Сорока
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Сжигание чучела запланировано на пять часов вечераСжигание чучела запланировано на пять часов вечераФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Масленица в Донецке - 2020 традиционно будет праздноваться в парке имени Щербакова. 1 марта пройдет большой фестиваль, подготовка к которому уже началась. Администрацией города готовится специальная шоу-программа с различными развлечениями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Из того, что известно на сегодняшний день: на фестивале можно будет бесплатно вкусно покушать и заработать какой-нибудь приз.

Приятный сюрприз фестиваля – это бесплатные угощения. Всем гостям праздника будут бесплатно раздавать блины. А призы можно будет заработать в конкурсах или возле масленичного столба.

Уже готова примерная развлекательная программа, как для детей, так и для взрослых. У детей это различные конкурсы с призами, хороводы и эстафеты. Кто не стесняется и умеет рифмовать на ходу, сможет поучаствовать в частушечных баттлах. А для взрослых сделали «Богатырскую поляну». Там они смогут посоревноваться в своей силе. Кто больше раз поднимет гирю, перетянет канат, распилит бревно и т.д.

— Помимо этого, гостей мероприятия ожидает традиционная праздничная ярмарка и творческие мастерские по изготовлению чучела. На главной сцене пройдет театрализованная концертная программа «Шуми, Масленица!» с участием творческих коллективов учреждений культуры города. Специальный гость программы – ансамбль песни и танца «Околица» Донецкой государственной академической филармонии, — говорится в сообщении пресс-службы.

А в конце фестиваля по старой доброй традиции пройдет обряд сжигания чучела Масленицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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