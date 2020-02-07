2020-02-07T18:16:17+03:00
Политика

«Собирал сведения об охране Леонида Пасечника»: Жителя Луганска приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Осужденный «интересовался» помимо системы безопасности Главы ЛНР военными и стратегическими объектами
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Решение о наказании изменника вынес Верховный суд ЛНР. Фото: supcourtlnr.suРешение о наказании изменника вынес Верховный суд ЛНР. Фото: supcourtlnr.su
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Верховный суд ЛНР приговорил жителя Луганска к 12 годам заключения за государственную измену. По заданию иностранной разведки он осуществлял сбор и передачу важных сведений. На днях решение высшей судебной инстанции вступило в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

Судя по информации, речь идет не о рядовом жителе ЛНР, которых обычно вербуют сотрудники СБУ на пунктах пропуска. Расследованием этого преступления занимались прокуроры отдела по надзору за соблюдением законов воинскими подразделениями и органами госбезопасности Генеральной прокуратуры.

Выяснилось, что луганчанин с марта 2018 года по май 2019-го собирал и передавал иностранной разведке сведения о расположении важных военных и гражданских объектов, системе их охраны.

Отдельной была задача узнать, как организована охрана и другие вопросы обеспечения безопасности Главы ЛНР Леонида Пасечника. Любые недоработки в этой системе могли быть использованы при покушении на руководителя Республики.

В Генпрокуратуре рассказали, что осужденный за измену луганчанин работал за деньги. Но помимо материального вознаграждения, он стремился избежать разглашения о нем компрометирующей информации, которую знали в иностранной разведке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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