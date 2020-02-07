2020-02-07T15:58:44+03:00
Общество

Из-за снегопада перевозчики отменяют некоторые рейсы в Россию

Узнать отправится ваш рейс или нет, можно в справочной
Ольга ГОРДО
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Некоторые рейсы на Россию отменены. Фото: Александр ВалентиновичНекоторые рейсы на Россию отменены. Фото: Александр Валентинович
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Не прекращающийся вторые сутки снегопад, сильно осложнил движение и городского, и межгорода, и международного транспорта. То и дело появляются сообщение об ограничении движения транспорта Амвросиевка-Успенка, Седово-Новооазовск, где находятся международные пункты пропуска. Как нам объяснили в МЧСограничение – это не запрет.

- Ограничение – это не запрет. Если движение перекроют, то так и напишут «введен запрет на передвижение по таким-то трассам», - сообщили в МЧС.

Тем не менее, передвижение по международным трассам весьма затруднено, но многим надо ехать. Как отправляется автобусы, «Комсомолке» рассказали в справочной государственной компании «Автовокзалы Донбасса»

- Потихонечку, но едут на Россию. Есть рейсы, которые не отменены, есть которые отменены. Узнавать надо в каждом конкретном случае. Если не едут, перевозчики нас предупреждают заранее. Вас какой рейс интересует?

- Ростов, на 16:30

- Этот процентов семьдесят, что отменится.

Телефоны, по которым можно узнать отправляется рейс или нет

(062) 304-28-00,

(062) 304-58-22,

(062) 304-39-37

(071) 404-73-74,

(071) 404-73-75,

(071) 404-73-76

(071) 404-73-77,

(071) 314-50-20

Телефон справочной службы автовокзала "Южный"

(071) 476-61-81

В связи с ситуацией и большим количеством звонков, дозвониться по этим номерам очень сложно, но можно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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