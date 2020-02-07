Из-за снегопада перевозчики отменяют некоторые рейсы в Россию
Не прекращающийся вторые сутки снегопад, сильно осложнил движение и городского, и межгорода, и международного транспорта. То и дело появляются сообщение об ограничении движения транспорта Амвросиевка-Успенка, Седово-Новооазовск, где находятся международные пункты пропуска. Как нам объяснили в МЧС – ограничение – это не запрет.
- Ограничение – это не запрет. Если движение перекроют, то так и напишут «введен запрет на передвижение по таким-то трассам», - сообщили в МЧС.
Тем не менее, передвижение по международным трассам весьма затруднено, но многим надо ехать. Как отправляется автобусы, «Комсомолке» рассказали в справочной государственной компании «Автовокзалы Донбасса»
- Потихонечку, но едут на Россию. Есть рейсы, которые не отменены, есть которые отменены. Узнавать надо в каждом конкретном случае. Если не едут, перевозчики нас предупреждают заранее. Вас какой рейс интересует?
- Ростов, на 16:30
- Этот процентов семьдесят, что отменится.
Телефоны, по которым можно узнать отправляется рейс или нет
(062) 304-28-00,
(062) 304-58-22,
(062) 304-39-37
(071) 404-73-74,
(071) 404-73-75,
(071) 404-73-76
(071) 404-73-77,
(071) 314-50-20
Телефон справочной службы автовокзала "Южный"
(071) 476-61-81
В связи с ситуацией и большим количеством звонков, дозвониться по этим номерам очень сложно, но можно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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