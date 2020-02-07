«Вез 50 банковских карточек»: В Донбассе задержали посредника, который помогал жителям ЛНР получать украинские пенсии
На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» сотрудники СБУ задержали водителя микроавтобуса. Во время досмотра у него обнаружили почти 50 банковских карт, большое количество нотариальных доверенностей и документов жителей ЛНР.
Выяснилось, что предприниматель из Луганска занимался не только пассажирскими перевозками между ЛНР и Украиной, но и оказывал луганчанам услуги по «заочному» оформлению соцвыплат. Известно, что у жителей ЛНР есть только один легальный путь, чтобы попасть на территорию незалежной. Это пешеходный переход у Станицы Луганской. Не все старики в состоянии осилить его. Вот и прибегают к помощи посредников.
У перевозчика обнаружили 50 банковские карты, деньги, нотариальные доверенности и документы жителей ЛНР. Фото: Пресс-служба СБУ
КПВВ «Майорское» расположено на трассе между Горловкой (ДНР) и Артемовском (на Украине переименован в Бахмут). Задержанный водитель признался, что ехал в подконтрольный Киеву Северодонецк Луганской области для очередного оформления социальных начислений. Теперь сотрудники СБУ будут проверять работников украинских госучреждений, которые причастны к этой схеме.
Более того, мужчине сейчас пытаются «пришить» дело о шпионаже. Кстати, СБУшники сами часто вербуют на линии пересечения перевозчиков пассажиров и предпринимателей, нелегально везущих различные товары.
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ИСТОЧНИК KP.RU