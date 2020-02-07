2020-02-07T14:50:45+03:00
Общество

Снегопад в Донецке: В центре и по окраинам города расставили пункты обогрева

«Комсомолка» публикует адреса пунктов обогрева
Екатерина Сорока
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Пункты обогрева будут работать, если температура воздуха упадет до -10 градусов и ниже. Фото: novostipmr.comПункты обогрева будут работать, если температура воздуха упадет до -10 градусов и ниже. Фото: novostipmr.com
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МЧС предупреждало о том, что в Республике резко ухудшатся погодные условия. Но никто не ожидал, что снег будет идти практически круглосуточно. Пока коммунальщики занимаются восстановлением быта в городах, возникла другая проблема. Температура воздуха продолжает падать.

— С целью недопущения переохлаждения и гибели населения в условиях понижения температуры наружного воздуха, администрацией города Донецка организованы стационарные пункты обогрева, — сообщают в пресс-службе администрации города Донецка.

«Комсомолка» публикует список адресов пунктов обогрева в Донецке.

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН

— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: улица 230 Стрелковой дивизии, 4;

— Администрация района по адресу: улица Октября, 17;

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: улица Щорса, 3;

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: улица Разенкова, 10;

КИЕВСКИЙ РАЙОН

— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: улица Университетская, 101 А;

— Администрация района по адресу: проспект Киевский, 36;

КИРОВСКИЙ РАЙОН

— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: проспект Карла Маркса, 8;

— Администрация района по адресу: улица Кирова, 194;

ДК имени И. Франко по адресу: улица Кирова, 145;

— ДК «Лидиевка» по адресу: улица П. Колодина, 1б;

—ДК имени Е.Т. Абакумова по адресу: улица Кирова, 320;

— Старомихайловская поселковая администрация по адресу: улица Ленина, 1;

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: проспект Трудовых резервов, 19;

— Администрация района по адресу: улица Ковпака, 4;

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: проспект Ленинский, 116;

— Городской комплекс «Ветеран» по адресу: улица Санаторная, 2а;

— Оленовская поселковая администрация по адресу: улица Ленина,11;

— Андреевская сельская администрация по адресу: улица Ленина, 25;

Любовская сельская администрация по адресу: улица Гагарина, 66;

— Магазин ФЛП «Омельянчук Н.Н.» по адресу: село Любовка улица Гагарина, 64;

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН

— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: улица Брикетная, 19;

— Администрация района по адресу: площадь Петровского, 5;

— Микрорайон «Шахта Трудовская» по адресу: улица Полухина, 7;

— Микрорайон «Шахта № 29» по адресу: улица Ульяновых, 3;

— Александровская поселковая администрация по адресу: улица Ленина, 180;

— Луганская сельская администрация по адресу: улица Совхозная, 24;

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: улица Раздольная, 27б;

— Донецкий приют для временного проживания и реабилитации бездомных лиц по адресу: улица Румянцева, д.1;

— Железная дорога по адресу: город Моспино, улица Вокзальная, 1а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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