Снегопад в Донецке: В центре и по окраинам города расставили пункты обогрева
МЧС предупреждало о том, что в Республике резко ухудшатся погодные условия. Но никто не ожидал, что снег будет идти практически круглосуточно. Пока коммунальщики занимаются восстановлением быта в городах, возникла другая проблема. Температура воздуха продолжает падать.
— С целью недопущения переохлаждения и гибели населения в условиях понижения температуры наружного воздуха, администрацией города Донецка организованы стационарные пункты обогрева, — сообщают в пресс-службе администрации города Донецка.
«Комсомолка» публикует список адресов пунктов обогрева в Донецке.
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: улица 230 Стрелковой дивизии, 4;
— Администрация района по адресу: улица Октября, 17;
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: улица Щорса, 3;
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: улица Разенкова, 10;
КИЕВСКИЙ РАЙОН
— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: улица Университетская, 101 А;
— Администрация района по адресу: проспект Киевский, 36;
КИРОВСКИЙ РАЙОН
— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: проспект Карла Маркса, 8;
— Администрация района по адресу: улица Кирова, 194;
— ДК имени И. Франко по адресу: улица Кирова, 145;
— ДК «Лидиевка» по адресу: улица П. Колодина, 1б;
—ДК имени Е.Т. Абакумова по адресу: улица Кирова, 320;
— Старомихайловская поселковая администрация по адресу: улица Ленина, 1;
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: проспект Трудовых резервов, 19;
— Администрация района по адресу: улица Ковпака, 4;
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: проспект Ленинский, 116;
— Городской комплекс «Ветеран» по адресу: улица Санаторная, 2а;
— Оленовская поселковая администрация по адресу: улица Ленина,11;
— Андреевская сельская администрация по адресу: улица Ленина, 25;
— Любовская сельская администрация по адресу: улица Гагарина, 66;
— Магазин ФЛП «Омельянчук Н.Н.» по адресу: село Любовка улица Гагарина, 64;
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: улица Брикетная, 19;
— Администрация района по адресу: площадь Петровского, 5;
— Микрорайон «Шахта Трудовская» по адресу: улица Полухина, 7;
— Микрорайон «Шахта № 29» по адресу: улица Ульяновых, 3;
— Александровская поселковая администрация по адресу: улица Ленина, 180;
— Луганская сельская администрация по адресу: улица Совхозная, 24;
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
— Территориальный центр социального обслуживания по адресу: улица Раздольная, 27б;
— Донецкий приют для временного проживания и реабилитации бездомных лиц по адресу: улица Румянцева, д.1;
— Железная дорога по адресу: город Моспино, улица Вокзальная, 1а.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»