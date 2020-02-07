Снегопад в Донецке: на каких дорогах в ДНР ограничен проезд
В управлении ГАИ МВД предупреждают водителей, что сегодня, 7 февраля, еще не по всем дорогам ДНР можно свободно проехать на машине. Причина - в Республике сохраняются сложные погодные и дорожные условия: снег, метель, на дорогах наблюдаются снежные заносы и накат.
Так, ограничено движение грузовых машин на автодорогах:
- Т-05-07 Донецк – Харцызск - Амвросиевка - КПП Успенка, на участке от г. Амвросиевка до КПП «Успенка»;
- Т-05-08 Донецк – Новоазовск – Седово, на участке от пгт. Старобешево до г. Новоазовск.
До особого распоряжения ограничено движение всех автомобилей и автобусов на участках автодорог:
- Терновое - Петровское (С051716 от Т-05-17);
- подъезд к Саур-Могиле (Т-05-22 от автодороги Н-21);
- Мануиловка - Дмитровка (от с. Петровское до с. Степановка).
Также отмечается, что затруднено движение транспорта в Старобешевском и Тельмановском районах. Осложнена дорожная связь с селами Вишневое и Светлый Луч в Старобешевском районе и с селом Дерсово в Тельмановском районе. Есть проблемы для проезда по ряду второстепенных дорог в населенных пунктах.
В ГАИ напомнили телефоны горячей линии ведомства: 071-303-45-08, 071-361-73-78.
Тем временем, в столице ДНР из-за погодных условий не на все маршруты вышли трамваи и троллейбусы. Утром не было троллейбусов по маршрутам №14 и №21 и трамваев по маршрутам №5, №8, №15 и №16. Основной причиной ограничения движения является падение деревьев на контактную сеть. Сейчас устранением последствий непогоды заняты коммунальщики и электрики.
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ИСТОЧНИК KP.RU