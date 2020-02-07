2020-02-07T13:17:55+03:00
Общество

В ДНР стартовал онлайн-фотоконкурс «Был месяц май» с памятными подарками

Для участия нужно опубликовать в соцсетях ретро фотографии и обозначить их специальными хештегами
Екатерина Сорока
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«Народная Дружина» запустила небольшой конкурс в соцсетях. Фото: vk.com/nddnr«Народная Дружина» запустила небольшой конкурс в соцсетях. Фото: vk.com/nddnr
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2020 в ДНР объявлен годом Великой Победы. В связи с этим «Народная Дружина» запустила очередной фото-конкурс. Конкурс «Был месяц май» проходит онлайн в соцсетях. И за участие в нем можно получить памятный подарок.

Условия для участия в конкурсе простые. В своем семейном архиве, на страницах старых газет или из интернета найдите фотографию, которая была сделана в Донбассе во время Великой Отечественной войны. Это могут быть пейзажи, улицы города и различные здания. После эту фотографию нужно будет еще раз сфотографировать но только на месте, где она была сделана. Чтобы показать, как изменился город за это время.

Полученную фотографию, нужно опубликовать в соцсетях. Но это еще не все. К посту должно быть описание: название улицы, что там было во время войны и что там находится сейчас.

Чтобы организаторы конкурса смогли найти фотографию, ее нужно обозначить специальными хештегами – «БылМесяцМай_НД», «НД_оПобеде», «НДДННР»; плюс дополнительный хештег с названием города, где была сделана фотография; а также отметка аккаунта @nrdndruzhina в инстаграм.

Успейте до 1 мая 2020 года поделиться частичкой истории своего города. Давайте вместе сохраним в памяти события военных лет! Никто не забыт, ничто не забыто! — говорится в сообщении «Народной Дружины».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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