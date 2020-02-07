Снегопад в Донецке: Шахтеры пришли на помощь коммунальщикам в борьбе со стихией

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:49:52+03:00

Заместитель начальника КП ДРСУ рассказал, что коммунальщики готовы к борьбе со снегопадом и гололедом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Такого снегопада давно не было в регионе

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Такого сильного снегопада в регионе не было уже давно. Коммунальщики работают в усиленном режиме. Чтобы как-то облегчить их тяжкую ношу на помощь пришли шахтеры, электрики и МЧСники. Об этом рассказали в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

Шахтеры вооружились лопатами, пилами, техникой с предприятий и отправились на улицы своих городов наводить порядок. Они убрали снег с пешеходных и автомобильных дорог, а также распилили ветки деревьев.

— В борьбу со стихией также активно включились коллективы шахт Республики. Государственные предприятия угольной отрасли вывели 30 единиц спецтехники для уборки снега как на подъездных путях к территории предприятий, так и на улицах шахтерских городов. Среди них: трактора, оснащенные отвалами (лопатами), шнекороторами, комплексные дорожные машины, погрузчики, бульдозеры и т.д. — говорится в сообщении.

Тем временем, электрики занялись ремонтом линий электропередач. Чтобы дончане перестали жаловаться на перебои с электричеством.

— Сотрудники республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» продолжают работать в усиленном режиме. В аварийно-восстановительных работах задействованы 107 бригад (352 человека) и 104 единицы специальной техники, — говорится в сообщении ведомства.

А спасатели МЧС перешли на круглосуточное дежурство на случай чрезвычайных ситуаций. Еще часть сил сотрудников ведомства была отправлена на помощь коммунальщикам.

— Спасатели оказывают помощь в расчистке снега, извлечению машин из снежных заносов, уборке обрушившихся деревьев. Для этой работы привлечено 24 единицы техники и 86 человек личного состава, — говорится в пресс-службе спасательного ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU