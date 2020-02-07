Снегопады не мешали украинской армии обстреливать жителей ДНР

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:18:45+03:00

Под огонь ВСУ 6 февраля попали три поселка под Донецком и Горловкой

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Даже мощнейший снегопад 6 февраля не стал препятствием для ВСУ. Под огонь попали поселок Александровка под Донецком и поселки Доломитное и Зайцево под Горловкой.

По окраинам Горловки стреляли из ручных, станковых и автоматических гранатометов. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) насчитали 14 гранат, выпущенных в этом районе. А еще стреляли из крупнокалиберных пулеметов и обычного стрелкового оружия.

Это же вооружение применяли при обстрелах Александровки под Донецком. Правда интенсивность огня там была несколько меньше.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU