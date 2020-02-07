2020-02-07T10:09:13+03:00
Политика

Снегопад собирает жертвы: в Донбассе три аварии вблизи пунктов пропуска - погибла 91-летняя женщина

6 февраля в дорожные происшествия попали жители, которые ехали на Украину через КПВВ «Гнутово» и «Майорское»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По счастливой случайности в перевернувшемся микроавтобусе «Opel Vivaro» никто из пассажиров серьезно не пострадал. Фото: ГУ НПУ в Донецкой областиПо счастливой случайности в перевернувшемся микроавтобусе «Opel Vivaro» никто из пассажиров серьезно не пострадал. Фото: ГУ НПУ в Донецкой области
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Трагедия с перевернувшимся автобусом, который ехал из Горловки в Севастополь, оказалась не единственной в Донбассе 6 февраля. В аварии попали автобусы, которые ехали на Украину через КПВВ «Гнутово» и «Майорское». Также вблизи «Майорского» перевернулась легковушка, в которой погибла 91-летняя пассажирка.

В 6:15 утра на территории ДНР в районе села Обильное Старобешевского района водитель микроавтобуса «Nissan» на заснеженном участке дороги не справился с управлением. В результате машина наехала на железобетонную конструкцию моста. Травмы получили 4 пассажира. Их доставили в больницу. Об этом сообщили в МВД Республики.

Микроавтобус ехал на контрольно-пропускной пункт «Октябрь – Гнутово», соединяющий ДНР с подконтрольной Киеву территорией.

Две другие аварии произошли на украинской территории вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Майорское», который находится на автодороге Горловка-Бахмут.

Около 11:00 водитель легкового автомобиля «Dacia Logan» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате происшествия 91-летняя женщина-пассажир получила травмы и вскоре скончалась в больнице, другой пассажир – 63-летний мужчина – был госпитализирован с травмами.

Кроме того, в 13:30 часов вблизи КПВВ «Майорское» произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Водитель микроавтобуса «Opel Vivaro» с 8 пассажирами в салоне, не разминулся с микроавтобусом «Volkswagen», в котором находилось 20 пассажиров, и столкнулся с ним. В результате «Opel Vivaro» перевернулся. Лишь по счастливой случайности пассажиры отделались синяками и ссадинами. Серьезно в ДТП никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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