2020-02-07T08:13:14+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 7 февраля местами метель, сильный гололед и мороз до минус 11 градусов

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Вечером в Луганске на смену метелям придет сухая морозная погода Фото: vk.com/lugansk_cityВечером в Луганске на смену метелям придет сухая морозная погода Фото: vk.com/lugansk_city
Изменить размер текста:

В Луганске и Луганской Народной Республике 7 февраля будет облачно, временами снег, местами метель, на дорогах сильная гололедица, снежный накат. Поэтому водителям рекомендуют без особой надобности не выезжать из дому на своих машинах.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Утром и днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем 4-9 градусов мороза. А в ночь на субботу похолодает до минус 11 градусов. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Время восхода солнца в столице ЛНР 7 февраля – 07.11, время захода – 18.06. Продолжительность светового дня составит 10 часов 55 минут.

По предварительному прогнозу, 8-9 февраля ожидается сухая, морозная погода. Температура ночью понизится на 6-11 градусов, дневная температура воздуха существенно не изменится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14 февраля в Луганске отметят 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Об этом сообщили в столичной администрации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии возле Новоазовска
В ДНР стартовал онлайн-фотоконкурс «Был месяц май» с памятными подарками
Снегопад в Донецке: на каких дорогах в ДНР ограничен проезд
Снегопад в Донецке: Шахтеры пришли на помощь коммунальщикам в борьбе со стихией
Спасатели ДНР освободили из снежного плена 202 человека
Снегопады не мешали украинской армии обстреливать жителей ДНР
Снегопад собирает жертвы: в Донбассе три аварии вблизи пунктов пропуска - погибла 91-летняя женщина
Погода на день в Луганске: 7 февраля местами метель, сильный гололед и мороз до минус 11 градусов
Погода на день в Донецке: 7 февраля на смену снегопаду придут сильные морозы – до минус 12 градусов
Глава ДНР выразил соболезнования семьям погибших в аварии автобуса в Новоазовском районе
14 февраля в Луганске отметят 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
В перевернувшемся возле Новоазовска автобусе погибла беременная женщина
Глава ДНР Денис Пушилин объявил выговор министру транспорта