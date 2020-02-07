Погода на день в Луганске: 7 февраля местами метель, сильный гололед и мороз до минус 11 градусов

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:13:14+03:00

Вечером в Луганске на смену метелям придет сухая морозная погода Фото: vk.com/lugansk_city

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В Луганске и Луганской Народной Республике 7 февраля будет облачно, временами снег, местами метель, на дорогах сильная гололедица, снежный накат. Поэтому водителям рекомендуют без особой надобности не выезжать из дому на своих машинах.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Утром и днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем 4-9 градусов мороза. А в ночь на субботу похолодает до минус 11 градусов. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Время восхода солнца в столице ЛНР 7 февраля – 07.11, время захода – 18.06. Продолжительность светового дня составит 10 часов 55 минут.

По предварительному прогнозу, 8-9 февраля ожидается сухая, морозная погода. Температура ночью понизится на 6-11 градусов, дневная температура воздуха существенно не изменится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14 февраля в Луганске отметят 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Об этом сообщили в столичной администрации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU