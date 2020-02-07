2020-02-07T08:15:28+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 7 февраля на смену снегопаду придут сильные морозы – до минус 12 градусов

В Донецке будет дуть северо-западный ветер – до 7 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Донецк буквально утопает в снегуДонецк буквально утопает в снегуФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Погода в Донецке и Донецкой Народной Республике 7 февраля на протяжении всего дня будет меняться. Ночью будет идти мелкий снег, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Потом тучи рассеются. День и вечер будут ясные и почти безоблачные.

На дорогах ожидаются заносы и ледяной накат. Поэтому водителям рекомендуют без особой надобности не выезжать из дому на своих машинах.

Столбики термометров днем будут находиться на отметках от −2 до −6 градусов. А к ночи похолодает до минус 10-12 градусов. Будет холодно в субботу и в воскресенье.

Ветер будет дуть в северном и северо-западном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 3 до 7 м/с.

7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. В прежние времена по этому дню судили о будущей зиме. Каким этот день будет с утра до полудня, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода с полудня до вечера указывает на вторую половину зимы. Густой туман предвещал мор скота, а ясная погода говорила о том, что будет хороший год.

С трудом верится, что следующая зима в Донбассе будет такой снежной и морозной. А вот прогноз на хороший год, который предвещает ясная погода, скорее всего, исполнится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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