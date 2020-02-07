Глава ДНР выразил соболезнования семьям погибших в аварии автобуса в Новоазовском районе
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших в аварии рейсового автобуса «Горловка - Севастополь», которая произошла на подъезде к таможенному пункту в Новоазовском районе.
- Соболезную семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Среди погибших беременная женщина. Без мамы остался двухлетний ребенок. Мы позаботимся о семье погибшей, которой, как и всем пострадавшим, будет оказана вся необходимая помощь», - написал Денис Владимирович в своем телеграм-канале.
Фото: inside donetsk
Напомним, что в авария рейсового автобуса «Горловка - Севастополь» произошла на подъезде к таможенному пункту «Новоазовск» в 16.30 6 февраля 2020 года.
В результате ДТП – два человека (мужчина и беременная женщина) погибли, еще 22 – получили различные травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU