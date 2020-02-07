2020-02-07T01:03:34+03:00
Происшествия

Глава ДНР выразил соболезнования семьям погибших в аварии автобуса в Новоазовском районе

Денис Пушилин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Глава ДНР выразил соболезнования семьям погибших в аварии автобуса в Новоазовском районеГлава ДНР выразил соболезнования семьям погибших в аварии автобуса в Новоазовском районеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших в аварии рейсового автобуса «Горловка - Севастополь», которая произошла на подъезде к таможенному пункту в Новоазовском районе.

- Соболезную семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Среди погибших беременная женщина. Без мамы остался двухлетний ребенок. Мы позаботимся о семье погибшей, которой, как и всем пострадавшим, будет оказана вся необходимая помощь», - написал Денис Владимирович в своем телеграм-канале.

Фото: inside donetsk

Фото: inside donetsk

Напомним, что в авария рейсового автобуса «Горловка - Севастополь» произошла на подъезде к таможенному пункту «Новоазовск» в 16.30 6 февраля 2020 года.

В результате ДТП – два человека (мужчина и беременная женщина) погибли, еще 22 – получили различные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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