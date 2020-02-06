2020-02-06T23:22:35+03:00
Общество

14 февраля в Луганске отметят 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Об этом сообщили в столичной администрации
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Жители Луганска встречают освободителей. Фото: архивЖители Луганска встречают освободителей. Фото: архив
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В этом году исполняется 77 лет со дня освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков. В городской администрации сообщили, что 14 февраля в сквере имени 9 мая пройдет большой митинг.

- На митинге мы вспомним и будем чествовать наших советских воинов, даровавших освобождение нашей земле, - анонсировала заместили мэра Марина Воротникова.

Кроме этого во время митинга в центре Луганска пройдет церемония передачи останков солдата Красной армии, который погиб под Курском в 1943 году.

- Мы почтим память красноармейца и передадим останки его родственникам в Краснодон, где в дальнейшем будет произведено захоронение, - сказала Воротникова.

Женщины Луганска расчищают и восстанавливают город (на фото здание по улице Ленина). Фото: архив

Женщины Луганска расчищают и восстанавливают город (на фото здание по улице Ленина). Фото: архив

Город находился в осаде семь месяцев – 212 дней. 14 февраля 1943 года советские войска юго-западного фронта в ходе Ворошиловградской операции вытеснили войска вермахта с Луганска. Горожане рассказывали, что во время оккупации немцы натворили немало бед. Во время своего хозяйничества и при отступлении вермахт разрушал город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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