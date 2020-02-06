Денис Пушилин поручил наладить бесперебойную мобильную связь вдоль автодорог
Мобильная связь вдоль автодорог в ДНР должна работать бесперебойно.
- По трассам должна быть связь, и особенно в ночное время суток, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин.
Он провел в Донецке экстренное совещание по вопросам ликвидации последствий снежной стихии.
О ситуации доложил и.о. министра связи Игорь Халепа. По его словам, в настоящее время из-за проблем с электроснабжением наблюдаются сложности в работе мобильных сервисов.
- Мы зависим полностью от энергетиков. Сейчас порядка 50 базовых станций не работают из-за отсутствия электроэнергии, — сказал Халепа.
В Донецке вторые сутки продолжается непогода - метет снег, его налипание приводит к падению деревьев и авариям.
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ИСТОЧНИК KP.RU