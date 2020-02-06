Украинские вояки едва не открыли огонь по жителям, требующим убрать бронетехнику от своих домов
Жители подконтрольной киевским властям Красногоровки на западе от Донецка потребовали от ВСУ вывести из населенного пункта бронетехнику. Ее украинские вояки разместили вблизи жилых домов и обстреливали территорию Республики. Все их требования были проигнорированы, более того конфликт чуть не закончился трагически.
- Один из конфликтов между военнослужащими ВСУ и жителями временно подконтрольной Киеву части ДНР едва не закончился применением оружия боевиками 1-го батальона 28-й (отдельной механизированной) бригады в отношении инициативной группы из женщин и пенсионеров Красногоровки, которые выступили с требованием убрать из населенного пункта две БМП, — сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Кстати, наибольшее число вооружения и техники армии Киева выявлено также в районах населенных пунктов Богдановка, Березовое, Новогнатовка и Гранитное.
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ИСТОЧНИК KP.RU