2020-02-06T17:52:49+03:00
Политика

Украинские вояки едва не открыли огонь по жителям, требующим убрать бронетехнику от своих домов

ВСУ размещают вооружение вблизи жилых домов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские боевики игнорируют требования людей. Фото: novorosinform.orgУкраинские боевики игнорируют требования людей. Фото: novorosinform.org
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Жители подконтрольной киевским властям Красногоровки на западе от Донецка потребовали от ВСУ вывести из населенного пункта бронетехнику. Ее украинские вояки разместили вблизи жилых домов и обстреливали территорию Республики. Все их требования были проигнорированы, более того конфликт чуть не закончился трагически.

- Один из конфликтов между военнослужащими ВСУ и жителями временно подконтрольной Киеву части ДНР едва не закончился применением оружия боевиками 1-го батальона 28-й (отдельной механизированной) бригады в отношении инициативной группы из женщин и пенсионеров Красногоровки, которые выступили с требованием убрать из населенного пункта две БМП, — сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Кстати, наибольшее число вооружения и техники армии Киева выявлено также в районах населенных пунктов Богдановка, Березовое, Новогнатовка и Гранитное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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