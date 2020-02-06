Новый талон в транспорт Донецка будет уже по 6 рублей

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:13:42+03:00

Стоимость проезда общественном транспорте ДНР не повышалась с 2014 года

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С 14 февраля в продажу поступит новый талон в муниципальный транспорт. В этот раз его дизайн посвятили 100-летию Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган Барановского.

Примечательно, что этот билет будет уже по новой цене – 6 рублей. Стоимость проезда в ДНР не менялась с 2014 года и долгое время составляла всего 3 рубля.

- Перед принятием подобного решения проведены всевозможные расчеты, с целью проработать все варианты разрешения проблемы убыточности электротранспорта. Анализ ситуации показал, что единственно верным шагом к стабилизации положения электротранспорта является такая непопулярная мера, как поднятие стоимости проезда, – заявил первый замглавы администрации Донецка Николай Волков.

При этом, старые талоны вполне годятся для оплаты проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU