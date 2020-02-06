2020-02-06T13:27:12+03:00
Политика

Снегопад в цифрах: Как город справляется со снежной стихией

Все коммунальные службы Донецка переведены на усиленный режим службы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Коммунальщики вышли на борьбу со стихией.Коммунальщики вышли на борьбу со стихией.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Кажется, что зима решила вывалить на Донецк сразу все свои запасы снега. Вторые сутки не прекращается ветер и снегопад.

Это не могло не сказаться на жизни города.

Свыше полусотни котельных остановлены в связи с усложнением погодных условий в городах и районах ДНР.

- Вследствие неблагоприятных погодных условий и аварийного отключения электроэнергии в городах и районах Республики на 8:00 остановлены 54 котельные. Самое большое количество отключений в Макеевке и Донецке, – сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

Всего в ДНР работают свыше 1 200 котельных.

Коммунальные службы ДНР для ликвидации последствий снегопада в Республике задействовали свыше шести тысяч работников. И обещают, что их количество будет расти.

Непогода нарушила также работу муниципального электротранспорта в Донецке. На линии не вышли более половины троллейбусов. Работают сейчас 21 троллейбус из 53 необходимых.

Из-за упавших деревьев, в некоторых районах нет электричества. Сотрудники «РЭК» переведены на усиленный режим. Только по Донецку задействованы 41 бригада энергетиков и 43 единицы спецтехники.

По данным Минуглеэнерго, в минувшие сутки непогодой на территории ДНР было обесточено 102 ЛЭП, 920 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, без света остались около 45 тысяч абонентов; к утру 6 февраля восстановлено электроснабжение примерно 25 000 абонентов.

А мы напоминаем, что на этой неделе ожидается понижение температуры ночью до 14 градусов со знаком минус, а также порывистый ветер 15-20 метров в секунду.

В ТЕМУ:

«Такси не отвечает, троллейбусы стоят, деревья падают»: Как дончане справляются с непогодой

В Донецке вторые сутки метет снегопад, сопровождающийся сильным ветром (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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