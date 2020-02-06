2020-02-06T13:28:30+03:00
Политика

Стало известно имя украинского преступника, открывшего минометный огонь по убежищу с людьми

По мирным жителям бил украинский комбриг с говорящей фамилией Кащенко
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Комбриг 58-й омпбр ВСУ Дмитрий Кащенко стрелял по мирным людям. Фото: ДАНКомбриг 58-й омпбр ВСУ Дмитрий Кащенко стрелял по мирным людям. Фото: ДАН
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Уголовное дело по статье «террористический акт» возбуждено в ДНР в отношении командира 58-й омпбр ВСУ Дмитрия Кащенко, который причастен к обстрелам Горловки 5 февраля.

- Следственным управлением Генпрокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Кащенко, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта, — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

Вчера, 5 февраля, под минометный огонь в Горловке попали водовод, школа и бомбоубежище, где прятались люди. Чудом никто не пострадал.

- Я насчитала 21 прилет, - говорит местная жительница в интервью Ньюс-фронт. - Мы были без воды и света. Людей будут расселять из этого убежища. Находится здесь невозможно.

Кащенко грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Вот только дождутся ли справедливого возмездия дончане?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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