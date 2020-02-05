2020-02-05T23:54:17+03:00
Общество

Погода в Луганске на 6 февраля: ожидается до 2 градусов тепла, снегопад с дождем

Об этом сообщили луганские синоптики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ЛНР ожидается до 2 градусов тепла, снегопадВ ЛНР ожидается до 2 градусов тепла, снегопадФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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6 февраля в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, временами ожидаются сильный ветер, обильный дождь со снегом, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС Республики.

- Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 6 февраля зафиксировали в 1950 году – минус 32,2 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1981 году – плюс 11,5 градуса, - сообщили синоптики.

7 февраля, по предварительному прогнозу, временами ожидаются снег и порывистый ветер, температура воздуха к вечеру понизится до 9 градусов мороза. 8 февраля осадки прекратятся, температурный фон ночью понизится до 15-20 градусов мороза, днем - до 5-10 градусов ниже нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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