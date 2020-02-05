В ЛНР в прошлом году в ДТП погибли 44 человека, еще 649 – травмированы
В 2019 году жертвами дорожно-транспортных происшествий в Луганской Народной Республике стали 44 человека, 649 были травмированы. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей МВД Республики.
Всего в прошлом году произошло 1 387 ДТП, из них 497 - с пострадавшими.
- Основными причинами совершения ДТП являются: нарушение правил маневрирования, несоблюдение скоростного режима, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в МВД ЛНР.
Сотрудники управления ГИБДД обращаются к гражданам с убедительной просьбой не пренебрегать правилами дорожного движения, быть особенно внимательными за рулем и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения.
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ИСТОЧНИК KP.RU