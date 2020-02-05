5 Февр. 2020 2020-02-05T23:13:07+03:00

В ЛНР в прошлом году в ДТП погибли 44 человека, еще 649 – травмированы. Фото: ВКонтакте

Об этом сообщили в МВД Республики

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В 2019 году жертвами дорожно-транспортных происшествий в Луганской Народной Республике стали 44 человека, 649 были травмированы. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей МВД Республики.

Всего в прошлом году произошло 1 387 ДТП, из них 497 - с пострадавшими.

- Основными причинами совершения ДТП являются: нарушение правил маневрирования, несоблюдение скоростного режима, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в МВД ЛНР.

Сотрудники управления ГИБДД обращаются к гражданам с убедительной просьбой не пренебрегать правилами дорожного движения, быть особенно внимательными за рулем и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU